События

22:09 29.06.2018

В Украине вечером и в субботу ожидается паводок и подъем уровня воды в водоемах

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В Украине вечером и в субботу ожидается паводок и подъем уровня воды в водоемах

    В некоторых областях Украины вечером 29 июня и в течение 30 июня ожидается дождевой паводок и подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра из-за сильных дождей, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

      "В течение 29-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на пойму; интенсивный местный склонный сток; образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

      Вечером 29 июня и в течение 30 июня на реках бассейна Днестра ожидается продолжение развития высокого дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 метра в пределах Львовской области.

      В пределах Ивано-Франковской области на 1-2 метра, местами возможно затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, в горных и предгорных районах возможно частичное затопление хозяйственных объектов, зданий в отдельных населенных пунктах.

      29 июня - 1 июля на Днестре на участке Галич-Залещики на 2-4 метра, затопление заводей, частичное затопление угодий, возможно начальное затопление отдельных населенных пунктов и хозяйственных объектов которые находится возле реки.

      Возможно формирование интенсивного местного склонного стока, образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

      На реке Прут участке Коломыя - госграница в связи с добеганием паводковой волны, ожидается подъем уровня воды на 1,3 - 1,8 над уровнем, без негативных последствий, в Черновцах ожидается прохождение максимального уровня паводка 193 - 246 см над нулем поста, максимальный расход 414-564 м3/с.

      Ожидается продолжение подъема уровней воды на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 метра, при сильных дождях возможно формирование значительного местного стока, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м (над уровнями на 8:00 29 июня), в пределах русел.

      Также, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на Закарпатье возможно формирование интенсивного местного склонного стока, образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

      Дальнейшая информация о развитии паводков и их возможные последствия будет предоставляться по мере развития синоптической ситуации.

Теги: #гсчс #паводок #предупреждение
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