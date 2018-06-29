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15:07 29.06.2018

Денисова сообщит комиссару СЕ по правам человека и миссиям ООН и ОБСЕ о ее недопуске ко всем заложникам в РФ

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Денисова сообщит комиссару СЕ по правам человека и миссиям ООН и ОБСЕ о ее недопуске ко всем заложникам в РФ

 Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о намерениях в ближайшее время проинформировать о своем недопуске к удерживаемым в РФ по политическим причинам гражданам Украины комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович (Dunja Mijatović).

"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и США о нарушении: международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призываю ее посетить украинцев в тюрьмах РФ. Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии ООН и ОБСЕ ", - заявила Л.Денисова на брифинге в пятницу в Москве.

При этом Л.Денисова подчеркнула, что выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что гуманитарная миссия омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, "была политизирована и заблокирована Россией"

Украинский омбудсмен напомнила, что официальный Киев ожидает от Москвы ответ на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

"Это можно сделать очень быстро, если будет на то политическая воля", - отметила Л.Денисова.

Теги: #заключенные #омбудсмен #денисова
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