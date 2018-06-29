Боевики продолжают сосредоточивать военную технику в ОРДЛО в нарушение Минских договоренностей

Незаконные вооруженные формирования, действующие в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в нарушение Минских договоренностей продолжают скрыто сосредоточивать военную технику и вооружение, сообщает украинская сторона Совместного центра координации и контроля.

"По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе населенных пунктов Свободное Донецкой области и Хрустальный Луганской области наблюдатели Миссии подтвердили факт расположения 12 единиц РСЗО "Град" с нарушением линий отвода, а также 5 танков (Т-64) в районе н.п.Круглик Луганской области. В то же время, на временно неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии выявили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибром 122 мм и 152 мм (Д-30 "Жаба", 2А65 "Мста-Б"), 4 РСЗВ (БМ- 21 "Град"), 3 самоходных гаубицы (2С1)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу.

Также, отмечается в сообщении, в нарушение Минских договоренностей боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения в ОРДЛО. Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили недавно оборудованные боевиками огневые позиции протяженностью около 40м возле участка разведения в районе н.п.Золотое и аналогичные позиции протяженностью около 250-300м к северо-западу от г.Ясиноватая.

"Кроме того, по имеющейся информации, в районе н.п.Горловка выявлено перемещение к линии столкновения колонны вражеской техники и вооружения - более 10 единиц (САУ, танки), а возле г.Дебальцеве выявлено по меньшей мере 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в частности, несколько единиц РСЗО БМ-21 "Град" и танков "Т-72Б". В то же время, в районах н.п.Комиссаровка и Вергуловка зафиксировано более 10 единиц САУ (2С7 "Пион", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан"), и нескольких единиц танков разной модификации", - сообщают в украинской стороне СЦКК.

В сообщении отмечается, что такие действия следует расценивать, как подготовку боевиками техники и вооружения к применению на линии разграничения против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения Донбасса, что свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать акты международного права и Минские договоренности.