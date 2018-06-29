События

12:37 29.06.2018

В субботу и воскресенье в Украине ожидается похолодание, во многих областях продут дожди с грозами, местами град и шквалы

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В субботу и воскресенье в Украине ожидается похолодание, во многих областях продут дожди с грозами, местами град и шквалы

 В ближайшие сутки, 30 июня, над Украиной сохранится влажная воздушная масса, а холодный воздух с северо-запада будет вытеснять жару на восток, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и большинстве северных областей ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди; температура ночью 13-18°, днем 16-22°. На остальной территории - кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-22 м/с, температура ночью 17-22°, днем 25-30°. Ветер южный, в западной половине страны северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - дожди, грозы, местами сильные дожди, температура ночью 16-18°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве с 1881 года в день 30 июня самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,1 градусов жары 1898 году, самая низкая - ночью в 1894 году на отметке 7,6 градусов выше ноля.

В воскресенье, 1 июля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы; понижение температуры ночью до 10-15°, днем до 14-19°. На остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-20°, днем 21-26°, в восточных и Запорожской областях 25-30°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 1 июля - дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 11-13°, днем до 15-17°.

29 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 22°.

Теги: #погода
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