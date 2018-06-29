События

09:42 29.06.2018

Из-за непогоды в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях - ГСЧС

2 мин читать
Из-за непогоды в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях - ГСЧС

Вследствие сложных погодных условий в ночь на пятницу в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

" С 28 на 29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях (Полтавская - 58 н.п., Луганская - 51 н.п., Черновицкая - 45 н.п., Тернопольская - 20 н.п., Днепропетровская - 17 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Запорожская - 2 н.п), - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что в с.Рубежное (Луганская обл.) в результате осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-пятиэтажных и 6-девятиэтажных) и повалены более 100 деревьев.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось 14 единиц техники и 60 человек, из них от ГСЧС шесть единиц техники и 32 человека личного состава.

Кроме того, в пяти районах Ивано-Франковской области (Кольском, Городенкивскому, Тлумацкому, Снятивському и Долинском) в результате дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и девять объектов социально-производственной сферы.

Отмечается, что по состоянию на 7.00 пятницы вода сошла, подтоплений жилых домов нет.

Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава.

Теги: #гсчс #электроэнергия #непогода
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены более 140 населенных пунктов

Часть Мариуполя была обесточена из-за непогоды

В Тернопольской области произошел взрыв в производственном здании

На Лысой горе в Киеве обнаружена мина времен Второй мировой – ГСЧС

На Закарпатье спасатели помогли детям и взрослым из палаточного городка спустится в село

Ночью под Киевом горел автозаправочный комплекс "БРСМ"

Замначальника райотдела ГСЧС на Харьковщине и трое его подчиненных подозреваются в систематическом вымогательстве

Замначальника райотдела ГСЧС на Харьковщине и трое его подчиненных подозреваются в систематическом вымогательстве

Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в Броварах

Спасатели ликвидируют пожар в лесопарковой зоне на окраине Энергодара

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС призывает Россию признать ответственность за сбитый над Украиной "Боинг"

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, четверо бойцов погибли, двое ранены

Полиция установила имя открывшего стрельбу в редакции американкой газеты

Правоохранители задержали на взятках девятерых чиновников в семи областях

В Киевской области задержана женщина за ложное сообщение о минировании магазина

В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании автобуса

В Киеве построят музей Революции Достоинства по проекту немецких архитекторов

На станции метро Левобережная под поездом погиб человек

При стрельбе в редакции газеты американского Мэриленда погибли четыре человека

За незаконный сбыт амфетамина в двух областях Украины правоохранители разоблачили четырех человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА