Из-за непогоды в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях - ГСЧС

Вследствие сложных погодных условий в ночь на пятницу в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

" С 28 на 29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях (Полтавская - 58 н.п., Луганская - 51 н.п., Черновицкая - 45 н.п., Тернопольская - 20 н.п., Днепропетровская - 17 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Запорожская - 2 н.п), - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что в с.Рубежное (Луганская обл.) в результате осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-пятиэтажных и 6-девятиэтажных) и повалены более 100 деревьев.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось 14 единиц техники и 60 человек, из них от ГСЧС шесть единиц техники и 32 человека личного состава.

Кроме того, в пяти районах Ивано-Франковской области (Кольском, Городенкивскому, Тлумацкому, Снятивському и Долинском) в результате дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и девять объектов социально-производственной сферы.

Отмечается, что по состоянию на 7.00 пятницы вода сошла, подтоплений жилых домов нет.

Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава.