За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, четверо бойцов погибли, двое ранены

За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо бойцов Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска 28 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 9 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

На Луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции у Светлодарска и Новозвановки. Один украинский военный погиб и еще один ранен.

"Горячо было в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь с которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие враждебного обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского", - говорится в сообщении штаба.

На Донецком направлении боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкого и Авдеевки. Один из военнослужащих под Авдеевкою получил несовместимые с жизнью повреждения.

На Мариупольском направлении боевики открывали огонь по Павлополю, Водяному, Лебединскому, Гнутово, Новотроицком и Широкино.

По данным украинской разведки, девять боевиков уничтожено, восемь ранены.