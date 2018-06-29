События

05:32 29.06.2018

Правоохранители задержали на взятках девятерых чиновников в семи областях

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Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и его территориальные управления в нескольких областях Украины в течение последних трех дней задержали девять взяточников и предпринимателя за попытку подкупа военного, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что суммы полученных взяток колебались от 7тыс. гривен до $3 тысяч США.

Так, в Запорожской области чиновник областного управления Госагентства рыбного хозяйства Украины требовал от гражданина девять тыс. грн взятки за прохождение технического осмотра с последующей регистрацией плавсредства и предоставление удостоверения на право управления лодкой.

В Харьковской области на взяточничестве правоохранители разоблачили начальника отдела одной из районных государственных администраций области, которая за проведение процедуры изменения целевого назначения помещения требовала $800 США взятки.

В Кировоградской области на взятке попался руководитель государственного предприятия, который совместно с директором частного предприятия требовал от директора общества в сфере предоставления почтовых услуг 40тыс. грн за беспрепятственный доступ к имуществу указанного общества, находящегося на территории государственного предприятия.

В г.Днепр сотрудники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции совместно с детективами областной полиции задержали начальника одного из отделов райсовета и его подчиненного во время получения 7тыс. грн неправомерной выгоды.

В Николаевской области задержали председателя сельсовета, который за беспрепятственную добычу песка на территории одного из сел области требовал от предпринимателя 10 тыс.грн взятки.

А в Донецкой области полиция задержала предпринимателя за попытку подкупа командира роты одной из воинских частей, расположенной на линии разграничения. Предприниматель предложил 10 тыс.грн неправомерной выгоды. за беспрепятственный перевоз товаров народного потребления через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области за пределами КПВВ.

Теги: #украина #взятки #чиновники
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Интерфакс-Украина
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