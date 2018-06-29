События

00:19 29.06.2018

При стрельбе в редакции газеты американского Мэриленда погибли четыре человека

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Стрельба в редакции газеты "Кэпитал" в американском городе Аннаполисе в штате Мэриленд привела к гибели четырех человек, сообщает "Си-би-эс ньюс" со ссылкой на два источника.

Представитель местной полиции Райн Фрашур сообщил, что в результате стрельбы есть раненые. По его словам, в здании ранее был стрелок, но не уточнил подробностей. На брифинге он пообещал дать более полную информацию о пострадавших позднее.

Ранее "Фокс ньюс" сообщал, что полиция подтвердила, что на месте происшествия могут находиться другие стрелки, а также могут быть заложены бомбы. Также сообщалось, что полиция задержала одного стрелявшего.

Си-Би-Эс отмечает, что в здание прибыли саперы, которые исследуют оставленный там сверток.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о произошедшем, сообщила заместитель официального представителя Белого Дома Линдси Уолтерс.

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган написал в Twitter, что он "абсолютно потрясен произошедшим". Он отметил, что поддерживает контакт с местными властями и полицией. Л.Хоган призвал общественность воздержаться от посещения места происшествия.

Сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин также выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

"Ужасающе. Мое сердце сейчас с Capital Gazette и жителями Аннаполиса", - написал он в Twitter.

Теги: #стрельба #сша #жертвы #газета
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