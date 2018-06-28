В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали гражданина Индии при попытке незаконно проникнуть в Украину

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона центрального региона Украины при участии сотрудников Главного управления Национальной полиции в Киевской области задержали гражданина Индии в международном аэропорту "Борисполь", сообщила пресс-служба прокуратуры центрального региона Украины.

"28 июня 2018 указанный иностранец пытался оказать неправомерную выгоду в размере $600 США офицеру-пограничнику, начальнику 2 группы отделения отдела пограничной службы "Борисполь" за пропуск без законных оснований на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По факту предоставления неправомерной выгоды в отношении гражданина Индии в прокуратуре открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 (предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

В прокуратуре также напомнили, что за текущий месяц это уже восьмая попытка незаконного проникновения в Украину.