События

21:11 28.06.2018

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали гражданина Индии при попытке незаконно проникнуть в Украину

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Военная прокуратура Дарницкого гарнизона центрального региона Украины при участии сотрудников Главного управления Национальной полиции в Киевской области задержали гражданина Индии в международном аэропорту "Борисполь", сообщила пресс-служба прокуратуры центрального региона Украины.

"28 июня 2018 указанный иностранец пытался оказать неправомерную выгоду в размере $600 США офицеру-пограничнику, начальнику 2 группы отделения отдела пограничной службы "Борисполь" за пропуск без законных оснований на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По факту предоставления неправомерной выгоды в отношении гражданина Индии в прокуратуре открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 (предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

В прокуратуре также напомнили, что за текущий месяц это уже восьмая попытка незаконного проникновения в Украину.

 

Теги: #иностранец #украина #задержание #аэропорт
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