Двое бойцов ВСУ погибли в бою вблизи Южного, боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в четверг с 8.30 до 18.00 семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), погибли в бою двое украинских военнослужащих вблизи Южного, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Всего в течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по нашим подразделениям, из них 6 раз с применением минометов и танков. Горячее всего было в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг с 08.30 открывал огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. В ходе боя боевики тяжело ранили бойца резервной группы. Командир взвода пытался его спасти, но был убит вражеским снайпером. Раненый боец вскоре также умер.

"В связи с ситуацией, сложившейся в этом районе, командование Объединенных сил приняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14.40 ситуация вокруг Южного была стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранены", - сообщили в пресс-центре ООС.

Кроме того, в четверг на Мариупольском направлении противник продолжил вести огонь по украинским позициям с применением запрещенным минскими договоренностями оружия.Так, под огнем минометов оказались защитники Гнутово.

На Луганском направлении противник с позиции в населенном пункте Голубовское вел огонь из танка по защитникам Новотошковского. Отмечается, что данный факт задокументировали и передали в международные организации.

Отмечается, что для принуждения боевиков к прекращению огня Объединенные силы открывали огонь имеющимися огневыми средствами, при этом по населенным пунктам огонь не открывался.