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18:52 28.06.2018

Координатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре

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Координатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре

Координатор от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш согласился посетить тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"По нашему требованию, координатор ОБСЕ Т.Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября… Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в четверг по итогам работы в Минске 27 июня гуманитарной подгруппы ТКГ.

По ее словам, в свою очередь, координатор ОБСЕ предложил подгруппе принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах. "Мы настояли, что в заявлении должна быть зафиксирована норма о беспрепятственном и гарантированном доступе МККК в тюрьмы, в первую очередь на оккупированных территориях. И мы подпишем эту декларацию, когда там будет зафиксирована норма и обязательства допуска МККК в тюрьмы в РФ, к украинским политзаключенным в РФ", - указала представитель Украины.

Кроме того, как отметила И.Геращенко, украинские представители подняли вопрос освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в РФ. "Обратились к российским представителям немедленно дать официальный ответ на наше предложение о передаче 23 преступников-россиян для освобождения украинцев. РФ так и не предоставила ответы на наши устные и письменные запросы…", - сообщила она, добавив, что украинская сторона требует от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей встречи первым вопросом освобождение в формате 23 на 23 - россиян на украинцев.

Теги: #ордло #геращенко #донбасс #тюрьмы
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Интерфакс-Украина
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