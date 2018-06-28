События

16:42 28.06.2018

Полиция задержала в Киеве двух похитителей сына ливийского дипломата

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Полиция задержала в Киеве двух похитителей сына ливийского дипломата

 Правоохранители задержали в Киеве двух граждан Египта, которые 25 июня похитили в Шевченковском районе столицы сына иностранного дипломата с целью выкупа, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух лиц, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, проживающие на территории Украины несколько лет", - цитирует А.Крищенко отдел коммуникации полиции Киева в четверг.

По его словам, иностранцы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения. Задержанные отказались давать какие-либо объяснения.

"Они четко понимали, кого похитили, и пытались связаться с родителями потерпевшего. Но благодаря действиям полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", - указал начальник ГУ Нацполиции Киева.

Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Сын дипломата в настоящее время в больнице под охраной полиции.

Как сообщалось, днем 25 июня в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева начали поступать сообщения от очевидцев о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват": в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, похищенный является сыном дипломата. По данным интернет-издания Insider.ua, похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Ливии в Украине.

Вечером в тот же день сотрудники полиции установили местонахождение похищенного иностранца, у него незначительные телесные повреждения.

Теги: #похищение #ливия #посол #сын #полиция
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