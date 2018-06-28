События

16:23 28.06.2018

Украинская сторона проверит гражданство полтора десятка человек, внесенных в списки для посещения российским омбудсменом

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Украинская сторона проверит гражданство полтора десятка человек, внесенных в списки для посещения российским омбудсменом

Украинская сторона проверит гражданство полтора десятка граждан, внесенных в списки для посещения российским омбудсменом Татьяной Москальковой в пенитенциарных учреждениях Украины, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратилось в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий - полтора десятка украинцев, воевавших на Донбассе или готовивших теракты. Значит ли это, что у них двойное гражданство, как у Вышинского (руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский - ИФ)? Будем теперь проверять", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке в четверг.

Она напомнила, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в российскую колонию к осужденному режиссеру Олегу Сенцову, мотивируя это тем, что он якобы гражданин РФ.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ на дняз направило Украине ноту, в которой просило разрешить российскому омбудсмену посетить не 34 россиянина, а 50.

"Первый наш этап – это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в которой говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России", - рассказала украинский омбудсмен.

Теги: #геращенко #гражданство #заключенные #списки
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