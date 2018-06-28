Гражданин РФ и двое украинцев пытались незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС

Украинские пограничники задержали гражданина РФ и двух граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма.

Как сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне пограничники Житомирского отряда вместе с представителями Национальной полиции обнаружили трех человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения.

Нарушителями оказались гражданин и гражданка Украины - жители Киева и Хмельницкой области, а также гражданин РФ, который недавно въехал на территорию Украинского государства через один из пунктов пропуска в Черниговской области.

Сотрудники Нацполиции составили в отношении этих лиц административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, сообщили в пресс-службе.