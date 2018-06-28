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15:03 28.06.2018

МИД Украины требует обеспечить допуск Денисовой к украинским политзаключенным

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МИД Украины требует обеспечить допуск Денисовой к украинским политзаключенным

 МИД Украины потребовал от РФ обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным.

"РФ продолжает свои политические игры. Цена – человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Л.Денисовой к украинским политзаключенным", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере в субботу.

Кроме того, посольство Украины в РФ направило ноту МИД России с тем, чтобы Л.Денисовой немедленно обеспечили допуск к Олегу Сенцову.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках мониторинговых визитов 28 июня осуществила очередную попытку посетить гражданина Украины Олега Сенцова. По непонятным для Украины причинам, несмотря на выполнение посольством предусмотренных формальностей, администрация пенитенциарного учреждения отказала в посещении Людмилой Денисовой Олега Сенцова", - говорится в обращении посольства, которое приводится на сайте украинского омбудсмена.

В посольстве отметили, что данная ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны способствовать уполномоченному Верховной Рады в реализации достигнутых договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, что ведет к их срыву.

"Украинская сторона выразила решительный протест и призвала РФ к немедленному принятию решения по допуску Людмилы Денисовой к гражданину Украины Олегу Сенцову. А также к нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран", - призывает посольство.

Л.Денисова находится в РФ с 14 июня согласно договоренностям президентов Украины и РФ о посещении заключенных. До сих пор ей не удалось посетить ни одного удерживаемого в РФ гражданина Украины.

Теги: #сенцов #омбудсмен #денисова #мид
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