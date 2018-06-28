ФСИН не нашла оснований пускать к Сенцову уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заявляет Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила ответ от ФСИН, в соответствии с которым ее украинская коллега Людмила Денисова не может быть допущена к отбывающему наказание в колонии Олегу Сенцову в рамках консульских конвенций.

"Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова) гражданка другого государства, а он (Сенцов) гражданин России, она не может быть пока допущена", - сказала Т.Москалькова в четверг "Интерфаксу".

Она добавила, что отказ не окончательный, в будущем Л.Денисова может быть допущена к О.Сенцову.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова ранее в четверг сообщила, что не смогла попасть в колонию на Ямале, чтобы посетить О.Сенцова. Она добавила, что обращения к дежурному колонии и попытки передать заявление о посещении О.Сенцова оказались безуспешны.