Боевики в четверг 7 раз открывали огонь в зоне ООС, артиллерию не применяли – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования в четверг открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) 7 раз, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщается в сводке на сайте Министерства обороны Украины, с начала суток и по состоянию на 9.00 противник не применял артиллерию, ограничился обстрелами из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов крупного калибра. Это произошло ночью в районах населенных пунктов Широкино, Марьинка, Лебединское, Гнутово и Водяное.

По состоянию на утро потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет, потери врага уточняются, отметили в Минобороны.