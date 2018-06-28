Украинский омбудсмен заявила, что не верит никаким заявлениям российской коллеги Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно осужденного режиссера Олега Сенцова.

"Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег (Сенцов), только после того, как я сама его увижу", - сказала украинский омбудсмен в эфире телеканала "112 Украина".

"Я ничего не знаю. Я пыталась остановить машину (с омбудсменом РФ Т.Москальковой – ИФ) для того, чтобы всё-таки мне пояснили и нашим гражданам,… почему мне не дают доступа до Олега Сенцова. Почему? Почему? Почему? Но ни на один вопрос никто не удосужился мне ответить", - пояснила она.

Л.Денисова рассказала: "То, что пишет Москалькова, - я этому уполномоченному, не могу сказать, что по правам человека, просто не верю. Потому что мы с ней летели в одном самолете, и … нас оттеснили, вывезли из аэропорта. А потом она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге для того, чтобы понять, что же происходит. Она трубку не берет, на звонки не отвечает".

Она вновь заявила, что договоренности об обоюдном посещении заключенных в РФ и Украине были достигнуты на уровне президентов двух стран.

"Все документы, планы, графики были направлены (российской стороне - ИФ) еще 11 июня. (…) В какие только органы я не стучала: вчера я обратилась и в ФСБ, и в ФСИН. Я уже обратилась к руководителю аппарата президента РФ", - добавила украинский омбудсмен.

По словам Л.Денисовой, она пока ждет, что "все-таки заместитель начальника колонии, который сейчас есть на рабочем месте, выйдет". "Я хочу подать ему официальное заявление, которое пытаюсь подать с 9-ти часов утра, но никто не выходит, никто не принимает это заявление. В соответствии с российским законодательством, я имею право прийти на встречу к Олегу Сенцову", - пояснила она.

Как пишет interfax.ru, после посещения О.Сенцова Т.Москалькова заявила, что состояние украинского режиссера в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была достаточно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Т.Москалькова "Интерфаксу" после посещения О.Сенцова.

Она отметила, что в отношении О.Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала Т.Москалькова.

Т.Москалькова ознакомилась с медицинскими картами, в том числе картой самого О.Сенцова, где отмечается, что в последние дни его вес не менялся, температура и другие показатели в норме.

Кроме того, уполномоченный рассказала, что ознакомилась с заявлением, подписанным самим заключенным, о том, что он разрешает применять необходимые питательные средства.