ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзаключенным в РФ и Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по украинским политическим заключенным в России и Крыму, сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"77 за! России опять указали на её преступления. Благодарю докладчика Emanuelis Zingeris за чудесную работу", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила, что в принятой резолюции осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан – политзаключенных в РФ. Кроме того, речь идет о требованиях допуска Международного комитета Красного Креста (МККК) и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные РФ территории, к украинским политзаключенным в РФ.

"ПАСЕ обращается к РФ с требованием освободить О.Сенцова, В.Балуха, П.Гриба, других политзаключенных и заложников как на оккупированных Донбассе и в Крыму, так и из тюрем РФ. Также требуют доступа омбудсмена", - добавила И.Геращенко.

По ее словам, были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, а также "признать, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля".

И.Геращенко подчеркнула, что резолюции ПАСЕ "усиливают ответственность РФ, формируют доказательную базу для международных судов", это важный фактор для украинских юристов и дипломатов, которые готовят иски в международные суды против РФ о пытках украинцев.

В то же время, по ее словам, нет сомнений в том, что РФ не намерена реагировать на резолюции ПАСЕ, однако Украина "не может молчать", наоборот, должна активизировать во всем мире тему освобождения заложников.

"Только давление, только внимание к теме заложников на всех международных площадках. Поэтому сегодня было очень важное обсуждение, и наши европейские партнеры узнали очень много о пытках, сексуальных преступлениях, психологическом давлении и издевательствах над украинцами. И нам удалось обратить внимание ПАСЕ, а значит парламентариев всех европейских стран, на тот факт, что в РФ идет чемпионат мира по футболу, а в это время в тюрьмах умирают украинские политзаключенные", - отметила член украинской делегации.

И.Геращенко выразила уверенность, что после этих дебатов в других европейских парламентах состоятся соответствующие слушания и будут приняты заявления с требованием освобождения политзаключенных.