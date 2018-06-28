События

10:56 28.06.2018

Украинского омбудсмена не пускают в российскую колонию для посещения Сенцова

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Украинского омбудсмена не пускают в российскую колонию для посещения Сенцова

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова до сих пор не смогла попасть в колонию "Белый медведь" (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), чтобы посетить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Уполномоченный РФ Татьяна Москалькова появилась тут полчаса назад. Кортеж проехал мимо меня, хотя она прекрасно меня видела", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Украинский омбсудсмен назвала такое поведение демонстративным: "Такое демонстративное поведение вызывает один вопрос – как она собирается выполнять договоренности президентов, не говоря уже про реализацию гарантий о моем безусловном беспрепятственном посещении украинских политзаключенных, предоставленных мне президентом РФ?".

Л.Денисова отметила, что обращения к дежурному колонии, попытки передать заявление о посещении О.Сенцова безуспешны.

"Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Татьяна Москалькова делает селфи… Российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить вроде "лечебного голодания"…", - написала Л.Денисова.

О.Сенцова держит голодовку в колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе 46-й день. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Л.Денисова прибыла в РФ 14 июля, но до сих пор ей не позволили посетить ни одного заключенного в России украинского гражданина.

Теги: #колония #сенцов #денисова #посещение
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