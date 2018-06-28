Денисова прибыла к колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла к исправительной колонии строгого режима в г.Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), чтобы посетить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Сейчас нахожусь перед воротами ФКУ ИК8 в Лабытнанги. Это "Белый медведь" – колония, где удерживается Олег Сенцов", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина".

Омбудсмен отметила, что прибыла к колонии с украинскими журналистами и консулом из Екатеринбурга.

" Я уже стучала в двери. Постукала, сказала, что я здесь. Просмотрели мои документы. Я сказала, что хочу попасть к руководителю заведения для того, чтобы отдать заявление. Мне сказали: "Ждите", - рассказала Л.Денисова

По ее словам, к колонии также приезжали российские журналисты, они сказали, что ждут омбудсмена РФ Татьяну Москалькову, но затем уехали.

Л.Денисова отметила, что намерена позвонить Т.Москальковой, потому что "ждать уже нечего". При этом она выразила уверенность, что ее российская коллега самостоятельно не принимает решений.

В конце телефонного разговора Л.Денисова сказала: "По-моему, кортеж (приближается к колонии - ИФ").