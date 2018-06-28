Москалькова прибыла к колонии "Белый медведь" для встречи с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла в колонию "Белый медведь" (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) для встречи с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Приехала в ИК "Белый медведь" вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым", - написала она на своей странице в Instagram.

Ранее к колонии прибыла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, консул Украины в Екатеринбурге, украинские журналисты.

" Я уже стучала в двери. Постукала, сказала, что я здесь. Просмотрели мои документы. Я сказала, что хочу попасть к руководителю заведения для того, чтобы отдать заявление. Мне сказали: "Ждите", - рассказала Л.Денисова.