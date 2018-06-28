В Днепре открылся первый в Украине инклюзивный парк

Супруга президента Украины Марина Порошенко открыла в Днепре уникальный инклюзивный парк, построенный с учетом потребностей особых детей.

Как сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской облгосадминистрации, на площадке для детей нет никаких барьеров, можно свободно кататься на качелях, передвигаться по лабиринтам, познавать мир с помощью сенсорных панелей.

"В Днепре праздник – открылся первый инклюзивный парк в Украине. Его с нетерпением ждали и дети, и родители. Задумка родилась в декабре 2017 года, когда мы открывали первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр в Солонянской школе №1. Тогда и решили создать интересный, современный, доступный, интерактивный парк равных возможностей для всех детей", - отметила во время открытия парка М.Порошенко.

По ее словам, аналогичные парки откроются по всей Украине.

В парке, расположенном у здания Днепропетровской облгосадминистрации, много различных приспособлений. Например, внутри яркого домика из усадьбы "Ранчо" – сенсорные панели к интерактивным игрушкам для развития мышления, внимания и логики.

"Оранжевый тоннель" представляет собой 25 метров для путешествия. Игрушки здесь смонтированы на удобной высоте, реагируют на прикосновения и отзываются на украинском языке.

Есть и экологическая площадка, на которой преобладают игровые элементы из дерева. Здесь для детского досуга – качели-гнездо, разноуровневая песочница, музыкальные инструменты.

Заветные желания разрешено рисовать на площадке мечтаний.

Кроме того, в парке можно покататься с друзьями или родителями на качелях равных возможностей, проехаться на карусели, сыграть в необычный баскетбол. Для семейного отдыха – столы со скамейками, комфортными и для детей в инвалидной коляске.

"Президент Петр Порошенко акцентирует на создании равных условий для всех детей. Это значит, что особые мальчики и девочки могут свободно воспитываться вместе со сверстниками. С учетом потребностей таких детей реконструируем школы. Сейчас в регионе 150 школ, где вместе с ровесниками учатся почти полтысячи детей с инвалидностью – это вдвое больше, чем год назад. В заведениях обустроили 51 медиатеку и 18 ресурсных комнат. Еще один успешный проект – инклюзивный парк в Днепре", – рассказал журналистам глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Проект разработал днепровский архитектор Сергей Дербин. Его реализация профинансирована из областного бюджета (21 млн грн).

Инклюзивный парк – совместный проект Днепропетровской ОГА и Благотворительного Фонда Порошенко по социальной программе супруги президента М.Порошенко.