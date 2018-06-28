События

08:54 28.06.2018

Лидеры Украины поздравили украинцев с Днем Конституции

2 мин читать
Лидеры Украины поздравили украинцев с Днем Конституции

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравили украинцев с Днем Конституции Украины.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех столетий, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени – "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Пилипа Орлика. И сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократических Основных Законов в мире. Давайте уважать идеи и принципы, по которым живет Украина и защищать их вместе! С Днем Конституции!", – написал глава государства на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

В.Гройсман в своем поздравлении отметил важность конституционных прав украинцев и уважение Основного закона.

"Конституция требует от нас уважения. Она отмечает абсолютную ценность человека, его жизни, чести и достоинства. Ведь ничего более ценного не существует. Хотя со временем и основной закон страны может потребовать усовершенствований. Но очень важно, чтобы эти усовершенствования служили интересам украинцев", – написал он на своей странице в Фейсбук.

А.Турчинов также поздравил сограждан с Днем Конституции Украины и отметил

"Конституция - это Основной закон государства, краеугольный ее камень, на котором можно строить такую Украину, которой стоит наша нация - свободное, независимое, справедливое и европейское государство равных возможностей и свободных людей!", – говорится в поздравлении А.Турчинова, размещенном на сайте СНБО в четверг утром.

Председатель Совета также подчеркнул, что украинцы должны объединяться ради восстановления Украины. "Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален – "Пока мы едины, мы - непобедимы!", – сказано в поздравлении.

Теги: #украина #лидеры #день_конституции
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены более 140 населенных пунктов

ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Крыму и Донбассу в два больших производства

За минувшие сутки трое бойцов ВСУ погибли, трое были ранены в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

На время мероприятий на Софиевской площади Киева 1 июля изменят маршруты ряд троллейбусов и автобусов

На вымогательстве $30 тыс. разоблачен чиновник горсовета на Киевщине

Перемещение оружия из Донецкой области блокируется с помощью современных технических решений

Киев выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Йемена

Вследствие грозы Правый берег Запорожья остался без электроснабжения и частично без воды

В результате ДТП на Тернопольщине погибли две женщины, пострадал ребенок и травмирован военнослужащий

Кабакаев и Гай вошли в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей Конгресса США отклонила еще один законопроект о мигрантах, получивший поддержку Трампа

Денисова: отмечаю День Конституции в Лабытнанги, уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Сенцов

Лидер карельского "Мемориала" Дмитриев задержан после повторного возбуждения уголовного дела

Трамп вновь заявил о необходимости сохранить производство Harley-Davidson в США

В штате Огайо признали Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа

США активно убеждают европейских партнеров сохранить санкции против России

Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО

Президент Польши подписал поправки к закону об Институте национальной памяти

Трое бойцов ВСУ погибли, один был ранен в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА