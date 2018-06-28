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08:37 28.06.2018

Палата представителей Конгресса США отклонила еще один законопроект о мигрантах, получивший поддержку Трампа

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Палата представителей Конгресса США отклонила еще один законопроект о мигрантах, получивший поддержку Трампа

Палата представителей Конгресса США не поддержала компромиссный законопроект о мигрантах, представленный республиканцами и получивший поддержку президента Дональда Трампа, сообщают в среду американские СМИ.

Законопроект, рассмотрение которого откладывалось дважды, получил всего 121 голос "за" и 301 голос "против".

Компромиссный законопроект получил меньше голосов республиканцев, чем предложенный на прошлой неделе более жесткий вариант.

СМИ отмечают, что не ожидалось, что этот законопроект, ставший попыткой найти компромисс между умеренными и консервативными политиками в вопросе миграции, получит поддержку в Палате представителей.

Компромиссный вариант законопроекта об иммиграции предусматривает, что детей мигрантов не будут разлучать с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы. Также он предусматривает выделение $25 млрд на обеспечение безопасности границы с Мексикой, в том числе на строительство стены. Также законопроект позволит изменить систему грин-карт, сделав ее более ориентированной на личные заслуги запрашивающего грин-карту.

Оба законопроекта получили поддержку со стороны президента США.

Теги: #сша #законопроект #иммигранты
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