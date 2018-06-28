События

08:05 28.06.2018

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены более 140 населенных пунктов

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Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены более 140 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий обесточены 144 населенных пункта в 5 областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская - 58 н.п., Днепропетровская - 52 н.п., Киевская - 28 н.п., Кировоградская - 3 н.п. и Запорожская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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