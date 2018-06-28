Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены более 140 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий обесточены 144 населенных пункта в 5 областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская - 58 н.п., Днепропетровская - 52 н.п., Киевская - 28 н.п., Кировоградская - 3 н.п. и Запорожская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.