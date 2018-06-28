ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Крыму и Донбассу в два больших производства

26 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство Киева и объединил иски по заявлениям Украины относительно нарушений Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в два производства - по Крыму и Донбассу, сообщил заместитель украинского министра юстиции Иван Лещина.

"ЕСПЧ согласился по нашему ходатайству и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве)", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

И.Лещина уточнил, что данный шаг ЕСПЧ очень серьезно усложняет жизнь представителям России, которым теперь гораздо труднее будет добиваться приостановки рассмотрения дел. И.Лещина также напомнил, что этого решения Киев ждал с октября 2016 года.

Ранее Украина подала пять исков против России. Два из них касаются аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове, три - нарушений на Донбассе, в том числе и иск, касающийся вывоза в Россию группы детей из региона. В мае 2018 году четыре дела "Украина против России" Палата ЕСПЧ передала под юрисдикцию Большой Палаты.