События

07:21 28.06.2018

За минувшие сутки трое бойцов ВСУ погибли, трое были ранены в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

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За минувшие сутки трое бойцов ВСУ погибли, трое были ранены в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли и трое получили ранения, также пострадали двое гражданских, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику (…) В результате активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены", – говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

На луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там боевики вели огонь по позициям ВСУ с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская НВФ совершили очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении боевики активизировали боевые действия и применяли по позициям ВСУ преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

"За прошедшие сутки наибольшего количество обстрелов получили защитники мариупольского направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневого воздействия подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино", – отметили в пресс-центре.

Кроме того, за прошедшие сутки боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм г.Железное. Пострадали двое гражданских.

В течение текущих суток боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. На донецком направлении они обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Широкино и Гнутово (мариупольское направление).

По данным украинской разведки, 10 боевиков уничтожено, 7 ранены.

Теги: #оос #сводка #украина
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