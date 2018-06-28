Денисова: отмечаю День Конституции в Лабытнанги, уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Сенцов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прилетела в Лабытнанги (РФ) и направляется в колонию, где находится политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов.

"Доброе утро! С праздником! Я отмечаю День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", – написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Также украинский омбудсмен подчеркнула, что летела вместе с российской коллегой, которая отказалась ехать с ней в колонию к О.Сенцову в одной машине.

"Кстати, летела одним рейсом с уполномоченной РФ Татьяной Москальковой. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной одной машиной, осталась на поле .... наверное, ждать какое-то решение (разница во времени 2 часа)", – отметила Л.Денисова.