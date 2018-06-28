Лидер карельского "Мемориала" Дмитриев задержан после повторного возбуждения уголовного дела

Правоохранительные органы Карелии задержали в среду главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, оправданного судом по делу о развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери и распространении детской порнографии, которое Верховный суд республики 15 июня направил на новое рассмотрение.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Ю.Дмитриева Виктор Ануфриев, о задержании подзащитного он узнал от его дочери.

"Они поехали на кладбище с родственниками, и там Дмитриев был задержан якобы по распоряжению следователя Завадского, который возбудил новое уголовное дело", - рассказал В.Ануфриев.

"По моей информации, Дмитриев помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Утром будет выяснять, что именно случилось", - добавил защитник.

Как сообщалось в середине июня, Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Ю.Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии. Соответствующее решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры, адвоката и родственницы приемной дочери Ю.Дмитриева.

Как ранее сообщалось, прокуратура в апелляционном представлении потребовала отменить приговор первой инстанции, так как в ведомстве сочли, что выводы суда "не соответствуют фактическим материалам дела". Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона. Со своей стороны В.Ануфриев потребовал полностью оправдать своего подзащитного и отменить часть приговора, согласно которой он был признан виновным в незаконном хранении деталей оружия. Кроме того, жалобы на приговор Ю.Дмитриеву предъявила родная бабушка его приемной дочери.

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Ю.Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Ю.Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура требовала для Ю.Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Следствие обвиняло Ю.Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Ю.Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.