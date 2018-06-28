На вымогательстве $30 тыс. разоблачен чиновник горсовета на Киевщине

Военная прокуратура Центрального региона разоблачила одного из руководителей исполкома горсовета Киевской области на вымогательстве $30 тыс., сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Военной прокуратурой сообщено о подозрении начальнику отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета городского совета г.Украинка Киевской области в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины", – отметил он на своей странице в соцсети Facebook в среду.

А.Лысенко уточнил, что должностное лицо в период с марта по май 2018 требовало неправомерную выгоду в размере $30 тыс.

"Именно такую cумму подозреваемый хотел получить за влияние на принятие решения директором одного из частных предприятий о заключении с гражданином Украины договора субаренды земельного участка сроком на 45 лет, которая находится в административных границах городского совета г.Украинка, для возведения на ней торгово-развлекательного комплекса. Кроме того, указанный чиновник обещал в дальнейшем оказывать влияние на должностных лиц отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета Украинского горсовета с целью не проведения последними проверок соблюдения норм градостроительного законодательства и обеспечения непривлечения к ответственности гражданина Украины в случае выявления нарушений при проведении последним подготовительных и строительных работ", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что часть неправомерной выгоды в размере $3 тыс. чиновник получил 14 мая 2018, что было задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

27 июня 2018 подозреваемому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). Принимаются меры по применению в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.