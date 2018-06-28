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05:07 28.06.2018

Перемещение оружия из Донецкой области блокируется с помощью современных технических решений

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Перемещение оружия из Донецкой области блокируется с помощью современных технических решений

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, его заместитель Константин Бушуев и командующий ООС Сергей Наев во время рабочей встречи в Бахмутском районе (Донецкая обл.) обсудили эффективность работы подразделений полиции в составе операции Объединенных сил в деле противодействия незаконному перемещению с оккупированных территорий оружия и боеприпасов.

"Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений", - цитируют заявление С.Князева в сообщении Департаменте коммуникации Нацполиции Украины в среду.

Первым этапом совершенствования обозначенной работы стало реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что количество стационарных блокпостов уменьшено. В то же время благодаря этому увеличено количество мобильных постов, что позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах и повысить уровень безопасности граждан.

"С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки гражданами правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переоснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что блокпосты в Донецкой и Луганской будут полностью переоборудованы.

Теги: #оружие #украина #блокада #перемещение
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