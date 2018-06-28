События

02:51 28.06.2018

Вследствие грозы Правый берег Запорожья остался без электроснабжения и частично без воды

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Вследствие грозы Правый берег Запорожья остался без электроснабжения и частично без воды

Из-за грозы Правый берег Запорожья остался без света, в некоторых районах города отсутствует вода, проводятся восстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Запорожьеоблэнерго", 27 июня вследствие грозы была обесточена высоковольтная линия электропередач мощностью 150 кВ на территории Днепропетровской области, находящаяся в совместном пользовании ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ПАО "Днепрооблэнерго".

По информации технической дирекции энергокомпании, поврежденный непогодой участок линии электропередач находится на территории Днепропетровской обл., при этом от этой линии совершается энергопитание подстанции "Армалит" ПАО "Запорожьеоблэнерго", и большей части Правого берега Запорожья - Бородинский, Осипенковский микрорайоны, Верхняя Хортица, Великий Луг, которые в результате аварии были обесточены.

В социальных сетях жители Бородинского, Осипенковского микрорайонов, отмечают, что вместе со светом у них исчезла и вода.

При этом, к ночи жители ряда домов Правого берега сообщили, что были возобновлены электро- и водоснабжение.

На данный момент запорожские энергетики работают над тем, чтобы подключить все обесточенные районы к резервным схемам энергопитания в самое ближайшее время.

Восстановительные работы на поврежденной линии производят бригады ОАО "Днепрооблэнерго".

Теги: #электроснабжение #украина #водоснабжение #запорожье
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Интерфакс-Украина
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