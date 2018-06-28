В результате ДТП на Тернопольщине погибли две женщины, пострадал ребенок и травмирован военнослужащий

В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и военного грузовика погибли две женщины, пострадал ребенок и травмирован военнослужащий, сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

"Две женщины погибли, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу - это результат дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 июня в 17:30 вблизи села Озерного Зборовского района. Там на трассе Тернополь-Рава Русская столкнулись легковой автомобиль и грузовик", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Nissan выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик ГАЗ 66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике - двое военных в кабине и двое в будке

В результате аварии погибли две женщины, а пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медицинское учреждение с переломом ключицы. Других военных осматривают врачи.

Следователи устанавливают причину выезда легковушки на полосу встречного движения. Продолжается следствие в соответствии со ст.286 ч.3 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).