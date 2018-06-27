Кабакаев и Гай вошли в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества

Президент Украины Петр Порошенко сменил состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества.

Это определено указом главы государства №190/2018 от 27 июня размещенном на сайте главы государства в среду.

В частности, в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества вошли: М.Гай, С.Кабакаев, П.Нюхин, А.Павличенко, М.Продан, А.Слобожан, Е.Сукманова и А.Ягин.

Согласно документа в составе совета утверждены: Е.Быстрицкий, В.Иванкевич и А.Сушко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.