События

23:25 27.06.2018

Кабакаев и Гай вошли в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества

1 мин читать
Кабакаев и Гай вошли в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества

Президент Украины Петр Порошенко сменил состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества.

Это определено указом главы государства №190/2018 от 27 июня размещенном на сайте главы государства в среду.

В частности, в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества вошли: М.Гай, С.Кабакаев, П.Нюхин, А.Павличенко, М.Продан, А.Слобожан, Е.Сукманова и А.Ягин.

Согласно документа в составе совета утверждены: Е.Быстрицкий, В.Иванкевич и А.Сушко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #президент #совет #указ #украина #гражданское_общество
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Третья международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде в 2019г

Решение СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил ВСУ во вторник, ранен один военный

Суд постановил взять под стражу двоих участников нападения на цыганский табор под Львовом

Моряки украинского судна, задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

Денисова просит Авакова обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь ромов под Львовом

Боевики 22 раза обстреляли позиции сил ВСУ в воскресенье, один военный погиб, четверо получили ранения

Полиция начала проверку по факту взрыва в центре Одессы, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы

Оборона и сотрудничество Евросоюза с НАТО будут в центре внимания Совета ЕС в Люксембурге

Через КПП "Новотроицкое" пытались ввезти в Украину 210 картин Кикинева стоимостью более 3,5 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО

Президент Польши подписал поправки к закону об Институте национальной памяти

Трое бойцов ВСУ погибли, один был ранен в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

В Таллине заявили о готовности Эстонии и Дании обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины

Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

Особо опасный и вероятно вооруженный преступник сбежал из зала Миргородского райсуда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА