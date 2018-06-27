События

22:05 27.06.2018

Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО

2 мин читать
Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение часа рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг".

"Мы, возможно, встретимся во время моей поездки в Европу... Пока неизвестно, где. Я узнаю это в течение часа", - сказал Д.Трамп, его слова транслировал телеканал Си-Эн-эн.

По данным "Блумберг", Д.Трамп сообщил, что эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

Также, по информации агентства, Д.Трамп намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии и Украине.

Кроме того, американский президент сказал, что пока не получил доклад от своего советника по нацбезопасности Джона Болтона о визите в Москву.

"Джон Болтон сейчас там, он сейчас в России. Я только что просмотрел сообщения СМИ, что он встретился с президентом Путиным. Я пока не видел полного доклада, но действительно кажется, что мы, возможно, встретимся (с В.Путиным – ИФ) где-то в ближайшее время", - отметил он.

Ранее в числе предполагаемых мест встречи двух лидеров называли Вену и Хельсинки.

В середине июля у Д.Трампа запланирован также рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, ранее рассказали телеканалу Си-Эн-Эн, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до саммита НАТО и визита в Великобританию.

Теги: #рф #встреча #лидеры #сша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гражданина Украины, задержанного в Нижнем Новгороде, обвиняют в шпионаже и попытке контрабанды

Москалькова направила в ФСБ запрос на право посещения украинским омбудсменом удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041

Российская пенитенциарная система признает Сенцова украинским гражданином - адвокат

Моряки украинского судна, задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

США готовят новый запрет для китайских компаний

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ 7,5кг "травки"

Американские власти вернули свыше 500 детей мигрантов родителям

Трамп заявил об хороших отношениях с Ким Чен Ыном

В Луганской области на границе с Россией задержали два грузовика с контрабандой

СБУ задержала россиян, которые требовали с украинских предпринимателей $70 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабакаев и Гай вошли в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества

Президент Польши подписал поправки к закону об Институте национальной памяти

Трое бойцов ВСУ погибли, один был ранен в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

В Таллине заявили о готовности Эстонии и Дании обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины

Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

Особо опасный и вероятно вооруженный преступник сбежал из зала Миргородского райсуда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА