События

21:32 27.06.2018

Президент Польши подписал поправки к закону об Институте национальной памяти

2 мин читать
Президент Польши подписал поправки к закону об Институте национальной памяти

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП), которые в среду одобрил польский парламент.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП) после получения необходимых юридических заключений", - сказано на официальном сайте польского президента в среду.

В сообщении отмечается, что президент принял решение подписать данный законопроект в кратчайшие сроки по личной просьбе премьер-министра страны от имени парламентского большинства.

"Президент подчеркивает, что борьба и забота о добром имени и достоинстве поляков и Польши – задача, которую должны выполнять все польские политики и государственные учреждения", - сказано в сообщении.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook в среду написал, что принятые изменения в закон об ИНП Польши, продемонстрировали, что "не все потеряно, и есть способность признавать свои ошибки и исправлять их".

"Ожидаем, что проявленных сейчас ума и решительности хватит и на логическое продолжение: исправить другие абсурдные положения закона об ИНП, касающиеся украинского национализма. А Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении. Чем поможет польским политикам придерживаться принципов здравого смысла", - написал В.Вятрович.

Ранее в этот день Сенат и Сейм Польши приняли изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП), которыми было отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии.

За безотлагательное рассмотрение этого вопроса выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщил информресурс TVN24, в отмененных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Согласно нормам, вступившим в силу 1 марта, предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за приписывание польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Эта норма вызвала споры в Израиле, США и Украине.

Как сообщалось, Сенат Польши в начале февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Теги: #поправки #польша #закон #инп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Эксперты и юристы ратуют за скорейшее принятие закона о всеукраинском референдуме

Порошенко под давлением металлургического лобби подписал очередной закон о пролонгации и увеличении экспортной пошлины на лом

Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании ВАКС

Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу

Кабмин инициирует изменения в закон "маски-шоу стоп!" для усиления ответственности правоохранителей

Глава МИД Польши поддержал немедленное изменение скандального закона о Институте нацпамяти

В Польше в авиакатастрофе пострадал нардеп Чижмарь

В результате аварии украинского самолета в польском Жешуве пострадали три человека

Розенко: Между украинским и польским народами нет проблемных вопросов, которые невозможно урегулировать путем диалога

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде и направил президенту на подпись

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабакаев и Гай вошли в состав Координационного совета содействия развитию гражданского общества

Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО

Трое бойцов ВСУ погибли, один был ранен в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

В Таллине заявили о готовности Эстонии и Дании обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины

Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

Особо опасный и вероятно вооруженный преступник сбежал из зала Миргородского райсуда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА