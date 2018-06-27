Президент Польши подписал поправки к закону об Институте национальной памяти

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП), которые в среду одобрил польский парламент.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП) после получения необходимых юридических заключений", - сказано на официальном сайте польского президента в среду.

В сообщении отмечается, что президент принял решение подписать данный законопроект в кратчайшие сроки по личной просьбе премьер-министра страны от имени парламентского большинства.

"Президент подчеркивает, что борьба и забота о добром имени и достоинстве поляков и Польши – задача, которую должны выполнять все польские политики и государственные учреждения", - сказано в сообщении.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook в среду написал, что принятые изменения в закон об ИНП Польши, продемонстрировали, что "не все потеряно, и есть способность признавать свои ошибки и исправлять их".

"Ожидаем, что проявленных сейчас ума и решительности хватит и на логическое продолжение: исправить другие абсурдные положения закона об ИНП, касающиеся украинского национализма. А Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении. Чем поможет польским политикам придерживаться принципов здравого смысла", - написал В.Вятрович.

Ранее в этот день Сенат и Сейм Польши приняли изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП), которыми было отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии.

За безотлагательное рассмотрение этого вопроса выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщил информресурс TVN24, в отмененных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Согласно нормам, вступившим в силу 1 марта, предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за приписывание польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Эта норма вызвала споры в Израиле, США и Украине.

Как сообщалось, Сенат Польши в начале февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.