Трое бойцов ВСУ погибли, один был ранен в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

В период с 07.00 и 18.00 среды боевики продолжали вооруженные провокации против украинских войск на Донбассе, 12 раз нарушив режим прекращения огня, в результате чего трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли и один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"На Мариупольском направлении бои шли в районе н.п.Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Наши позиции у Богдановки боевики российских оккупационных войск испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами. Вследствие вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью. В результате активных боевых действий в районе н.п.Водяное еще один защитник Украины получил ранения", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции Вооруженных сил Украины боевики обстреливали из 82-мм миномета.

На Донецком направлении боевики вели беспокоящий огонь по украинским позициям у Марьинки из стрелкового оружия.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять", - говорится в сводке.