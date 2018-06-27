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18:43 27.06.2018

По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

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По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

По результатам квалификационного оценивания по состоянию на конец июня из 994 судей 189 подлежат увольнению или уже уволены, сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

По информации ВККСУ, из не прошедших квалификационное оценивание 189 судей 87 уволились по собственному желанию во время процедуры оценивания, 102 не подтвердили соответствие занимаемой должности.

В отношении еще 144 судей объявлен перерыв или отложено рассмотрение вопроса.

По словам заместителя председателя ВККСУ Станислава Щотки, одна из самых распространенных причин отложения рассмотрения – заключения Общественного совета добропорядочности (ОСД), не соответствующие установленным требованиям к их предоставлению и методологии квалификационного оценки судей.

Он также напомнил, что 30% судейского корпуса Украины уволились перед началом квалификационного оценивания.

Квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности проводится в рамках судебной реформы для всех судей Украины.

Для первой тысячи судей оценивание было объявлено 20 октября 2017 года. Из числа судей, которые прошли оценивание, 242 уже рекомендованы Высшим советом правосудия для назначения на должности.

В настоящее время судьи из первой группы находятся на последнем этапе квалификационного оценивания - собеседования и анализа досье.

Вторая группа судей сдала экзамены и сегодня проходит тестирование морально-психологических качеств.

Третья группа (2188 судей) начнет сдавать экзамены 2 июля 2018.

Как сообщалось, в ходе оценивания между ВККСУ и ОСД возник конфликт, в результате которого совет заявил о прекращении участия в оценивании судей, аргументировав это отсутствием возможности прозрачного и объективного оценивания, а также внесением ВККСУ в регламент изменений, касающихся работы совета. В частности, по мнению членов ОСД, внесенные изменения усложнили процесс оформления заключения.

В свою очередь, ВККС не согласилась с заявлением об отсутствии прозрачности и объективности и сообщила о намерении и далее запрашивать информацию у ОСД и учитывать ее при оценивании.

26 марта Общественный совет добропорядочности заявил о полном прекращении своего участия в процессе квалификационного оценивания судей.

Теги: #комиссия #судьи #квалификация #вкксу
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