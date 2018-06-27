События

18:27 27.06.2018

Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

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Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

Киев и ОРДЛО на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду подтвердили приверженность перемирию с 1 июля, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Трехсторонняя контактная группа приняла заявление в связи с началом уборки урожая. При участии отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждена приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени", - сказал он.

Кроме того, участники стороны конфликта подтвердили свою общую и твердую приверженность полному выполнению минских соглашений.

"Я исхожу из того, что стороны уже довели это решение до соответствующих высших структур", - сказал он.

При этом М.Сайдик пообещал нарушителям перемирия "меры дисциплинарного наказания".

"Речь идет о принятии и соблюдении соответствующих приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарного наказания в случае нарушения режима прекращения огня, отказе от наступательных действий, разведывательных операций и применении огня, включая ответный", - сказал он.

Кроме того, "строго запрещается ведение огня как в сторону, так и со стороны населенных пунктов, применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости".

Теги: #перемирие #ткг #сайдик #донбасс
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