События

18:10 27.06.2018

Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

1 мин читать
Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

В работе Подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске в среду особое внимание было уделено работе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и путям обеспечения ее бесперебойной работы, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Только соблюдение этого аспекта может гарантировать и безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения", - написала она в своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером по итогам заседания подгрупп и ТКГ в Минске.

Кроме этого, Д.Олифер отметила, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украина" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе.

Теги: #олифер #ткг #дфс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

ТКГ с участием ОРДЛО подтверждает приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня с 1 июля

Донецкая фильтровальная станция временно прекратит работу из-за ремонта

Киев призывает РФ выполнить условие подконтрольности Донецкой фильтровальной станции Украине – Олифер

Водоснабжение Авдеевки и окрестных сел восстановлено

Местные власти обещают возобновить водоснабжение Авдеевки к утру – Жебривский

И.Геращенко направила в РФ письмо с просьбой предоставить ответ о возможности обмена 23 россиян на украинских политзаключенных

В районе Донецкой фильтровальной станции идет сильный бой

Киев ждет ответа РФ на предложение о передаче 23 россиян ради освобождения украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое бойцов ВСУ погибли, один был ранен в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

В Таллине заявили о готовности Эстонии и Дании обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины

Особо опасный и вероятно вооруженный преступник сбежал из зала Миргородского райсуда

Очередных сталкеров задержали близ Припяти полицейские

Коллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве

Доказательства в "янтарном деле" убедительны и исчерпывающие – НАБУ на претензии Полякова

Суд в Сербии приговорил вдову Милошевича к году тюремного заключения

Омбудсмен РФ заявила, что не собирается писать за Сенцова прошение о помиловании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА