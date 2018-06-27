Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

В работе Подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске в среду особое внимание было уделено работе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и путям обеспечения ее бесперебойной работы, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Только соблюдение этого аспекта может гарантировать и безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения", - написала она в своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером по итогам заседания подгрупп и ТКГ в Минске.

Кроме этого, Д.Олифер отметила, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украина" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе.