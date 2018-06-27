Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

Украинская сторона Гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает работать над освобождением удерживаемых в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей украинцев и ждет конструктивной реакции противоположной стороны.

"Ждем конструктивную реакцию противоположной стороны относительно украинских предложений по этому вопросу. Мы готовы к широкому компромиссу для того, чтобы люди вернулись домой", - написала по итогам заседания подгрупп и ТКГ в среду в Минске пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в Трехсторонней группе Дарка Олифер в своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что украинская сторона также призывает РФ принять участие в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе.