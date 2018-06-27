Особо опасный и вероятно вооруженный преступник сбежал из зала Миргородского райсуда

Полиция Полтавской области разыскивает особо опасного и вероятно вооруженного преступника, сбежавшего в среду из зала Миргородского районного суда.

"Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", - сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки "Ауди А6" серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.

В Полтавской области уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

"Если вы видели этого человека или вам известны другие обстоятельства, связанные с этим событием, просим информировать полицию по телефонам: (0532) 51-77-02 (ч/ч ГУНП в Полтавской области), (0532) 51-76- 72 (ситуационный центр ГУНП в Полтавской области), факс (0532) 56-77-24", - говорится в сообщении.