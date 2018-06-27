ТКГ с участием ОРДЛО подтверждает приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня с 1 июля

Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе, начиная с 1 июля в связи с началом жатвы, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по завершению заседания ТКГ в Минске в среду.

Вместе с тем она отметила, что для того, чтобы этот "режим перемирия" заработал по-настоящему, необходимо выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений.

"Обеспечение полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия при мониторинге и верификации СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ИФ) и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ; возвращение НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014; мониторинг и верификация районов, которые должны быть освобождены от тяжелого вооружения и военной техники и которые расположены в пределах н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово; обеспечение отвода тяжелого вооружения, а также танков, артиллерии, минометов НВФ ОРДЛО в соответствии с Минскими соглашениями", - указала пресс-секретарь Л.Кучмы.

Кроме того, по ее словам, должен быть постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территорий вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, а также должны быть созданы зоны безопасности в районах, находящихся рядом с российско-украинской госграницей.