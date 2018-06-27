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17:01 27.06.2018

Очередных сталкеров задержали близ Припяти полицейские

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Очередных сталкеров задержали близ Припяти полицейские

 Двое 23-летних молодых людей незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма и были задержаны сотрудниками полиции.

"Группу из двух сталкеров обнаружили вблизи отселенного г.Припять", - сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Киевской области в среду.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 – 17 грн).

Материалы направлены в Славутицкого городского суда Киевской области для принятия решения.

Теги: #сталкеры #чаэс #чернобыльская_зона
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