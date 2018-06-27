Доказательства в "янтарном деле" убедительны и исчерпывающие – НАБУ на претензии Полякова

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляют о корректности стенограммы аудиозаписи, в достоверности которой сомневается фигурант "янтарного дела" – народный депутат Максим Поляков, подавший соответствующее заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

В сообщении пресс-службы НАБУ в среду указано, что М.Поляков подал заявление в САП по факту возможной фальсификации детективом Бюро доказательств в "янтарном деле". В Единый реестр досудебных решений САП внесла соответствующие сведения.

"Можем заверить, что стенограмма аудиозаписи, в достоверности которой сомневается нардеп, является абсолютно корректной. Ее достоверность и полное соответствие аудиозаписи коллеги из САП могут легко подтвердить, назначив дополнительную экспертизу", - сказано в сообщении НАБУ.

Стенограмма, о которой идет речь, является лишь одним из многих доказательств в деле, отметили в Бюро. Так, с некоторыми из них общественность имела возможность ознакомиться по видео с участием фигурантов "янтарного дела" - народных депутатов Борислава Розенблата и М.Полякова, обнародованному НАБУ и САП летом 2017 года.

"Со своей стороны детективы НАБУ уверены в достаточности и обоснованности доказательной базы в так называемом "янтарном деле". Уверены, что коллеги из САП придерживаются того же мнения", - подчеркнули в НАБУ.

Заявления М.Полякова о якобы фальсификации доказательств в отношении него не соответствуют действительности и, вероятно, являются очередной попыткой каким-либо образом избежать ответственности, уверены в Бюро.

Как сообщали СМИ, прокурор САП открыл дело против детектива НАБУ по заявлению нардепа М.Полякова, который утверждает, что некоторые записи (стенограммы) были фальсифицированы.

19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды в сумме более 300 тыс. долларов США при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности двух народных избранников – М.Полякова и Б.Розенблата.

15 февраля 2018 года по указанию САП подозреваемым и их защитникам открыты материалы дела для ознакомления.