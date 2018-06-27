События

16:40 27.06.2018

Суд в Сербии приговорил вдову Милошевича к году тюремного заключения

1 мин читать
Суд в Сербии приговорил вдову Милошевича к году тюремного заключения

Сербский суд в среду приговорил вдову бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириану Маркович к тюремному заключению сроком на один год, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Высший суд в Белграде признал М.Маркович виновной в злоупотреблении своими полномочиями в 2000 году. В частности, по данным следствия, она занималась незаконным распределением государственных квартир.

СМИ отмечают, что приговор вдове С.Милошевича был вынесен заочно.

Вдова экс-президента Югославии покинула Сербию в феврале 2003 года. В 2005 году она была объявлена в международный розыск.

В настоящий момент М.Маркович проживает в России. Согласно данным Федеральной миграционной службы России, вдова и сын экс-президента Югославии получили в России статус беженцев в марте 2006 года.

Теги: #милошевич #сербия #суд #жена
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Коллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве

НАПК направило в суд 5 протоколов, в том числе в отношении нардепа Дейдея

Общественные организации требуют через суд лишить Жебривского должности аудитора НАБУ

Суд отменил арест дома, банковских счетов и земучастков экс-министра финансов Украины Колобова

Суд продлил на два месяца арест бразильца Лусварги

Суд открыл производство по иску Минюста о запрете партии "Успішна країна" экс-главы Миндоходов Клименко

Защита Януковича ходатайствует о передаче дела об госизмене экс-президента в любой другой суд

Адвокат Саакашвили обжаловал судебный приговор Дангадзе, который якобы пошел на сделку со следствием

Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 16 июля

Москалькова для посещения Одинцова в киевском СИЗО должна получить разрешение Апелляционного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Очередных сталкеров задержали близ Припяти полицейские

Доказательства в "янтарном деле" убедительны и исчерпывающие – НАБУ на претензии Полякова

Омбудсмен РФ заявила, что не собирается писать за Сенцова прошение о помиловании

Адвокаты удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041 хотят перевести их в консульство Украины

Правоохранители обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия в Киеве

СБУ предотвратила в Херсоне заказное убийство бизнесмена

Верховный суд признал право прокурора на внесение представления об устранении нарушений антикоррупционного законодательства

Третья международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде в 2019г

Поддерживают создание автокефальной поместной церкви в Украине более 30% граждан, не поддерживают почти 20% - соцопрос

НАПК утвердило результаты проверок е-деклараций замглавы АП Филатова, глав Минсоцполитики и Минздрава

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА