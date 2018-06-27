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15:25 27.06.2018

Адвокаты удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041 хотят перевести их в консульство Украины

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Адвокаты удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041 хотят перевести их в консульство Украины

 Защитники будут добиваться перевода задержанных у берегов Крыма украинских моряков судна "ЯМК-0041" в украинское консульство в России, сообщает проект "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

"На данный момент более-менее приемлемо – это чтобы все эти моряки оказались в консульстве Украины на территории России. Это один из главных шагов, которые мы будем требовать… Чтобы им хотя бы дали спокойно проследовать в консульство Украины, где они будут в таких же условиях, в которых находятся моряки "Норда" в консульстве России на материке", – сообщил Э.Курбединов.

Адвокат отметил, что российская сторона рассчитывает на обмен экипажа "ЯМК-0041" на экипаж "Норда".

Как сообщалось, 4 мая 2018 года стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым. В тот же день Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с задержанное в акватории Черного моря российскими спецслужбами украинского рыболовецкого судна.

7 мая прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского рыболовецкого судна "ЯМК – 0041", а также незаконного лишения свободы членов его экипажа.

По информации прокуратуры, досудебное расследование проводится следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.

Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) Уголовного кодекса Украины.

25 июня адвокат Эдем Семедляев сообщил, что моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от еды.

В это же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос освобождения украинских моряков, которые удерживаются в аннексированном РФ Крыму и объявили голодовку, должен быть поднят уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, которая в настоящее время находится с визитом в РФ.

26 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила в Федеральную службу безопасности РФ запрос на право посещения уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой моряков судна "ЯМК-0041", удерживаемых в России.

Теги: #крым #адвокат #консульство #сейнер_норд #моряки
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