Правоохранители обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия в Киеве

Сотрудники полиции нашли муляж взрывного устройства в ходе проверки здания Высшего совета правосудия (ВСП) из-за анонимного звонка о минировании, опасных предметов не обнаружено.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования не обнаружено", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева в среду.

Как сообщалось, утром в полицию поступило сообщение о якобы минировании здания ВСП на ул. Студенческой в Шевченковском районе Киева. Проводилась эвакуация коллектива и посетителей ВСП.