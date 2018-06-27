События

15:22 27.06.2018

Правоохранители обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия в Киеве

1 мин читать
Правоохранители обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия в Киеве

 Сотрудники полиции нашли муляж взрывного устройства в ходе проверки здания Высшего совета правосудия (ВСП) из-за анонимного звонка о минировании, опасных предметов не обнаружено.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования не обнаружено", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева в среду.

Как сообщалось, утром в полицию поступило сообщение о якобы минировании здания ВСП на ул. Студенческой в Шевченковском районе Киева. Проводилась эвакуация коллектива и посетителей ВСП.

Теги: #всп #минирование #взрывчатка #полиция #муляж
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция проверяет сообщение о минировании ВСП в Киеве, коллектив и посетителей эвакуировали

Полицейские нашли похищенного ранее в Киеве сына ливийского дипломата, у него незначительные повреждения

Полиция сообщила о подозрении 8 задержанным после нападения на лагерь ромов

К нападению на цыганский табор возле Львова причастны школьники и учащиеся ПТУ – полиция

Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

Нападение на цыганский табор во Львове квалифицировано, как преднамеренное убийство

В Одесской области задержали психически нездорового мужчину, стрелявшего в полицейского

В Одесской области психически нездоровый мужчина выстрелил из дробовика в полицейского

Убийцу-насильника, жертвами которого в Кривом Роге стали 6 женщин, задержали правоохранители - Аброськин

В Шевченковском районе Киева из ТЦ эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Очередных сталкеров задержали близ Припяти полицейские

Коллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве

Доказательства в "янтарном деле" убедительны и исчерпывающие – НАБУ на претензии Полякова

Суд в Сербии приговорил вдову Милошевича к году тюремного заключения

Омбудсмен РФ заявила, что не собирается писать за Сенцова прошение о помиловании

Адвокаты удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041 хотят перевести их в консульство Украины

СБУ предотвратила в Херсоне заказное убийство бизнесмена

Верховный суд признал право прокурора на внесение представления об устранении нарушений антикоррупционного законодательства

Третья международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде в 2019г

Поддерживают создание автокефальной поместной церкви в Украине более 30% граждан, не поддерживают почти 20% - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА