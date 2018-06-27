СБУ предотвратила в Херсоне заказное убийство бизнесмена

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство бизнесмена из Херсона, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, правоохранители установили, что коммерсант из Киева решил отомстить двум своим бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он конфликтовал на финансовой и имущественной почве.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям уголовных кругов южного региона для "подбора" исполнителя заказа. Он планировал убийство одного из компаньонов, другого намеревался запугать, угрожая причинением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества", - говорится в сообщении.

В пресс-центре указали, что на основании решения суда злоумышленник задержан в Киеве, он уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 (подготовка к умышленному убийству и к уничтожению имущества) Уголовного кодекса Украины.